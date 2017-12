Desde o passado domingo, 24, que a companhia aérea Binter Cabo Verde anunciou ter cancelado os voos com destino a três ilhas do arquipélago (Fogo, São Nicolau e Maio), por motivo de bruma seca. Por isso, dezenas de passageiros, que se encontravam retidos em São Filipe, resolveram viajar por via marítima, esta terça-feira. É que muitos deles são emigrantes e turistas, com compromissos de regressar às suas origens e locais de trabalho.